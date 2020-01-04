Osmaniye'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.
04.01.2020 17:33 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:33
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.
Dün 7 Mart Mahallesi'nde tartıştığı Uğur G'yi tabancayla yaralayan İ. L'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen İ.L, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Yaralı Uğur G'nin Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA