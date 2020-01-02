Osmaniye'de tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

02.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:42

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Cemalpaşa Mahallesi'nde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı F.Y'yi çıkan silahlı kavgada tabancayla yaraladığı iddiasıyla yakalanan B.D'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlk müdahalesi Kadirli Devlet Hastanesinde yapılan ve ardından Adana'daki Seyhan Devlet Hastanesine sevk edilen yaralı F.Y'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA