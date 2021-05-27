Osmaniye'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.
Babası Sinan K'yi, dün evlerinde çıkan tartışmanın ardından bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan C.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen C.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, Sinan K'nin cenazesi Azaplı köyü mezarlığında toprağa verildi.
Dün akşam saatlerinde Savrun Mahallesi'ndeki evlerinde C.K, babası Sinan K'yi bıçaklayarak öldürmüş, zanlı gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat