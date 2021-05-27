Osmaniye'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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Osmaniye'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Osmaniye'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

Babası Sinan K'yi, dün evlerinde çıkan tartışmanın ardından bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan C.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen C.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Sinan K'nin cenazesi Azaplı köyü mezarlığında toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde Savrun Mahallesi'ndeki evlerinde C.K, babası Sinan K'yi bıçaklayarak öldürmüş, zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
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