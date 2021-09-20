Osmaniye'de tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Oluklukuçur köyü Ada mevkiindeki tarlada bilinmeyen nedenle çıkan yangın, büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
Bir helikopter, 3 arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 1 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri