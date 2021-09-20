Osmaniye'de tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Oluklukuçur köyü Ada mevkiindeki tarlada bilinmeyen nedenle çıkan yangın, büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Bir helikopter, 3 arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 1 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Beyoğlu'nda iş yerinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

Son Dakika | Beyoğlu'nda iş yerinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

 Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA İŞ YERİNDE YANGIN: 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA İŞ YERİNDE YANGIN: 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

 Mısır'da klinikte oksijen tüpü patladı: 14 yaralı

Mısır'da klinikte oksijen tüpü patladı: 14 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Murat Kurum Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Oğuzhan Koç Amelia Hamlin
Spor Marcao Mesut Özil Stefan Kuntz Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Osmaniye'de tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 16:59:56. #1.17#