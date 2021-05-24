Osmaniye'de tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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Osmaniye'de tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Osmaniye'de tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde anız yangınından ormana sıçrayan alevler nedeniyle 5 dekarlık alan zarar gördü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde anız yangınından ormana sıçrayan alevler nedeniyle 5 dekarlık alan zarar gördü.

Yukarı Bozkuyu köyündeki bir tarlada başlayan anız yangını, ormanlık alana sıçradı.

Kısa sürede büyüyen yangına Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz, 2 itfaiye aracı ile 55 işçi müdahale etti.

Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangında 5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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