Osmaniye'de tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde anız yangınından ormana sıçrayan alevler nedeniyle 5 dekarlık alan zarar gördü.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde anız yangınından ormana sıçrayan alevler nedeniyle 5 dekarlık alan zarar gördü.
Yukarı Bozkuyu köyündeki bir tarlada başlayan anız yangını, ormanlık alana sıçradı.
Kısa sürede büyüyen yangına Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz, 2 itfaiye aracı ile 55 işçi müdahale etti.
Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangında 5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat