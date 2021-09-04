Osmaniye'de tarladan 52 ton mısır çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
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Osmaniye'de tarladan 52 ton mısır çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Osmaniye'de tarladan 52 ton mısır çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tarladan 52 ton mısır çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tarladan 52 ton mısır çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 45 dönümlük tarladaki 52 ton mısırların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen İ.B'yi mısırı satmaya çalıştığı esnada yakaladı.

Çalınan mısırlar tarla sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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Osmaniye'de tarladan 52 ton mısır çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Haberler
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