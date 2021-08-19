Osmaniye'de tarladan 500 kilogram mısır çaldığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarladan 500 kilogram mısır çaldığı ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarladan 500 kilogram mısır çaldığı ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tarladan 500 kilogram mısırın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çalınan mısır da tarla sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat