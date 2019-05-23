Osmaniye'de Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımı Yapılacak

İhracat işletimlerini Osmaniye Gümrük Müdürlüğünde yapan üreticilerin "Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımı" alacağı bildirildi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, yaptığı açıklamada, İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar'ı ziyaret ederek bölgedeki üretici firmalar tarafından geçekleştirilen ihracatlar hakkında bilgi aldığı belirtti. Osmaniye ve yakın çevresinde narenciye üretimi ve ihracatının yoğun bir şekilde yapıldığını hatırlatan Kaya, "Gümrük Müdürlüğümüzün verilerine göre 2018 yılı 1200 araç, 2019 yılı Mayıs ayı 300 araç ihracat yapılmıştır. Çevrede bulunan üreticiler ihracat işletimlerini Osmaniye Gümrük Müdürlüğünde yapmaktalar. Para-Kredi koordinasyonunun almış olduğu karara istinaden Tarımsal Ürünlere İhracat İadesi Yardımı yapılmaktadır. Amaç, Tarımsal ürünlerin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılmasıdır. Buna göre, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere, karar kapsamındaki ürünlerin ihracatında, belirlenen ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları dikkate alınarak ihracat iadesi yardımı sağlanacaktır. ihracat iadesi yardımında firmalar için iade taleplerinin kabul edileceği ve işlemlerin gerçekleştirileceği liste içerisinde Osmaniye Gümrük Müdürlüğü bulunmamaktaydı. Dolayısıyla üretici firmalarımız Tarımsal Ürünlere İhracat İadesi Yardımı alamamaktadır. Üretici firmalarımızın ve Osmaniye Gümrük Müdürlüğümüzün yoğun istek, öneri ve talepleri üzerine ilgili Genel Müdürlüğümüze talebimizi ilettik. Talebimizin bölgemiz nezdinde önem derecisini anlattık. Akabinde, genel müdürümüz hızlı bir şekilde çalışma yaparak, Osmaniye Gümrük Müdürlüğümüzü çalışma içerisine dahil ettiler. Böylelikle ihracat işletimlerini Osmaniye Gümrük Müdürlüğümüzce yapan üreticilerimizin "Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımı" alabilme imkanı sağlanmış oldu. Her araç için yaklaşık 1100 TL ihracat yardımı yapılacak, toplamda ihracatçılarımıza 1.320.000 TL iade yapılmış olacak" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA