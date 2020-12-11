Osmaniye'de tarım aleti çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
11.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:42
Osmaniye'de bir vatandaşa ait tarım aletini çaldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı, çalınan alet sahibine teslim edildi.
Osmaniye'de bir vatandaşa ait tarım aletini çaldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı, çalınan alet sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde bir vatandaşın tarlasından traktöre bağlı tarım aletinin çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada tarım aletini çaldığı ileri sürülen G.A.D, çalınan aleti satmak istersen suç üstü yakalandı.
G.O.D jandarma komutanlığına götürülürken, tarım aleti sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner