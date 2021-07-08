Osmaniye'de Tarihin İzinde Projesi açılış töreni yapıldı
Osmaniye'de Proje Destek Sistemi (PRODES) kapsamında hazırlanan Tarihin İzinde Projesi'nin açılışı törenle yapıldı.
Osmaniye'de Proje Destek Sistemi (PRODES) kapsamında hazırlanan Tarihin İzinde Projesi'nin açılışı törenle yapıldı.
Kent merkezinde özel bir at çiftliğinde düzenlenen etkinlikte, geleneksel at sporları, okçuluk ve mas güreşi gösterisi gerçekleştirildi.
Vali Erdinç Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, proje kapsamında, geleneksel spor kursları açıldığını, gençlere yönelik gezi programları düzenlendiğini kaydetti.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da geleneksel sporların yaşatılmasını hedefleyen proje hakkında bilgi verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman