Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı yapan örgüt çökertildi
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Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı yapan örgüt çökertildi

Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı yapan örgüt çökertildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığını örgütlü olarak yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığını örgütlü olarak yapan 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda kazı malzemesi ve tarihi obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kadirli ilçesinde izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığını örgütlü olarak işleyen Y.A., M.A., L.P., Y.P., M.E. ve Ş.G. isimli şahısların ikametgahlarına eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 adet define arama dedektörü, 17 adet Roma dönemine ait sütun başlığı ve mermer yazıt, 5 adet sikke, 1 adet av tüfeği, 1 adet 9 mm tabanca ile 56 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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