Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı yapan örgüt çökertildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı yapan örgüt çökertildi

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Haberler | 3. Sayfa

- Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı yapan örgüt çökertildi Kadirli ilçesinde izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığını örgütlü olarak gerçekleştiren kişi gözaltına alındı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığını örgütlü olarak yapan 6 kişi gözaltına alındı.

- Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı yapan örgüt çökertildi

Kadirli ilçesinde izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığını örgütlü olarak gerçekleştiren kişi gözaltına alındı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığını örgütlü olarak yapan 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda kazı malzemesi ve tarihi obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kadirli ilçesinde izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığını örgütlü olarak işleyen Y.A., M.A., L.P., Y.P., M.E. ve Ş.G. isimli şahısların ikametgahlarına eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 adet define arama dedektörü, 17 adet Roma dönemine ait sütun başlığı ve mermer yazıt, 5 adet sikke, 1 adet av tüfeği, 1 adet 9 mm tabanca ile 56 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı yapan örgüt çökertildi
Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı yapan örgüt çökertildi
Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı yapan örgüt çökertildi
Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı yapan örgüt çökertildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sibel Can Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Şenol Güneş Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı yapan örgüt çökertildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 18:36:16. #1.13#

title