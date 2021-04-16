Son dakika haberleri | Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1790 sikke ve 300 obje ele geçirildi

Bir son dakika haberine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 1790 sikke ve 300 obje ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.