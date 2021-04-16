Son dakika haberleri | Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1790 sikke ve 300 obje ele geçirildi
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Son dakika haberleri | Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1790 sikke ve 300 obje ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 1790 sikke ve 300 obje ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 1790 sikke ve 300 obje ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atalan beldesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere ait 2 otomobilde arama yaptı.

Araçlarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1790 sikke ve 300 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmaya götürüldü.

Son dakika haberleri | Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1790 sikke ve 300 obje ele geçirildi
Son dakika haberleri | Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1790 sikke ve 300 obje ele geçirildi
Son dakika haberleri | Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1790 sikke ve 300 obje ele geçirildi
Son dakika haberleri | Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1790 sikke ve 300 obje ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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