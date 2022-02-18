Osmaniye'de tarihi caminin kapısını yaktılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de tarihi caminin kapısını yaktılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Osmaniye'de tarihi caminin kapısını yaktılar Osmaniye'de, tarihi Envar'ül Hamit Camii'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de tarihi caminin kapısını yaktılar

OSMANİYE - Osmaniye'de, tarihi Envar'ül Hamit Camii'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında caminin ahşap kapısı tamamen yanarken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Hacı Osmanlı Mahallesi'ndeki Envar'ül Hamit Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1890 yılında yapılan Envar'ül Hamit Camii'nde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Caminin ahşap kapısının önünde alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin hızlı müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Caminin ahşap kapısı ise kullanılamaz hale geldi.

Polis, yaptığı incelemenin ardından, yangını çıkardığı iddiasıyla madde bağımlısı olduğu belirtilen kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Osmaniye'de tarihi caminin kapısını yaktılar

Osmaniye'de tarihi caminin kapısını yaktılar

Osmaniye'de tarihi caminin kapısını yaktılar

Osmaniye'de tarihi caminin kapısını yaktılar

Osmaniye'de tarihi caminin kapısını yaktılar

Osmaniye'de tarihi caminin kapısını yaktılar

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - 3. Sayfa

Osmaniye, Osmanlı, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title