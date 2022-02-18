Osmaniye'de tarihi caminin kapısı yandı; 1 şüpheli gözaltında (2) - Haberler
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Osmaniye'de tarihi caminin kapısı yandı; 1 şüpheli gözaltında (2)

Demirören Haber Ajansı, İbrahim Emül - Güncel
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Osmaniye'de tarihi caminin kapısı yandı; 1 şüpheli gözaltında (2)

VALİ YILMAZ: ASLINA UYGUN YAPILACAKOsmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, tarihi Envar'ül Hamit Camii'nin yangında kullanılamaz hale gelen ahşap giriş kapısının, aslına uygun yapılacağını söyledi.

VALİ YILMAZ: ASLINA UYGUN YAPILACAK

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, tarihi Envar'ül Hamit Camii'nin yangında kullanılamaz hale gelen ahşap giriş kapısının, aslına uygun yapılacağını söyledi. Vali Yılmaz, yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelinin madde bağımlısı olduğunu ve sorgusunun devam ettiğini belirtti.


Osmaniye'de tarihi caminin kapısı yandı; 1 şüpheli gözaltında (2)

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Güncel

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Güncel, Haberler

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