Osmaniye'de tarihi caminin kapısı yandı; 1 şüpheli gözaltında (2)
Demirören Haber Ajansı, İbrahim Emül - Güncel
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VALİ YILMAZ: ASLINA UYGUN YAPILACAKOsmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, tarihi Envar'ül Hamit Camii'nin yangında kullanılamaz hale gelen ahşap giriş kapısının, aslına uygun yapılacağını söyledi.
VALİ YILMAZ: ASLINA UYGUN YAPILACAK
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, tarihi Envar'ül Hamit Camii'nin yangında kullanılamaz hale gelen ahşap giriş kapısının, aslına uygun yapılacağını söyledi. Vali Yılmaz, yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelinin madde bağımlısı olduğunu ve sorgusunun devam ettiğini belirtti.