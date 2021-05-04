Osmaniye'de tam kapanmada şok eden görüntüler...Onlarca kişi yolu kapatıp asker kutlaması yaptı
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Osmaniye'de tam kapanmada şok eden görüntüler...Onlarca kişi yolu kapatıp asker kutlaması yaptı

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK ŞAVRAN - Haberler | Güncel

Osmaniye'de tam kapanmada şok eden görüntüler.

Osmaniye'de tam kapanmada şok eden görüntüler...Onlarca kişi yolu kapatıp asker kutlaması yaptı

OSMANİYE - Güncel korona virüs tablosuna göre çok yüksek riskli iller kategorisinde bulunan Osmaniye'de tam kapanmada onlarca kişi ana yolu trafiğe kapatıp, asker uğurlama kutlaması yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde minibüs ve otomobillerle ana yolu trafiğe kapatan onlarca kişi havaya silah sıkıp sloganlar atarak asker uğurlama kutlaması yaptı.

Bir cep telefonu kamerası ile görüntülenen şok görüntülerde sokağa çıkma kısıtlamasını unutan ve bir araya gelen onlarca kişinin maske takmaması da dikkat çekti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Osmaniye polisi kalabalığa müdahale ederek dağıttı.

Osmaniye'de tam kapanmada şok eden görüntüler...Onlarca kişi yolu kapatıp asker kutlaması yaptı
Osmaniye'de tam kapanmada şok eden görüntüler...Onlarca kişi yolu kapatıp asker kutlaması yaptı
Osmaniye'de tam kapanmada şok eden görüntüler...Onlarca kişi yolu kapatıp asker kutlaması yaptı
Osmaniye'de tam kapanmada şok eden görüntüler...Onlarca kişi yolu kapatıp asker kutlaması yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK ŞAVRAN

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