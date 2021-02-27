Osmaniye'de taciz iddiasına tutuklama
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Osmaniye'de taciz iddiasına tutuklama

27.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:34
Osmaniye'de taciz iddiasına tutuklama

Osmaniye'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde meydana gelen cinsel taciz ihbarlarıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, 4 taciz iddiasına karıştığı belirlenen şüpheliyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin yolda yürüyen kadını taciz etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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