Osmaniye'de, Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı - Haberler
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Osmaniye'de, Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı

Osmaniye'de, Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu belirlenen Suriyeli M.K., jandarma operasyonuyla gözaltına alındı.

OSMANİYE'de Deaş terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu belirlenen Suriyeli M.K., jandarma operasyonuyla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen bu ülke vatandaşı M.K.'nin kaldığı adresi tespit etti. Adrese yapılan baskında M.K. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.M.K., jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


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