Osmaniye'de Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel
Osmaniye'de Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı

OSMANİYE'de polisin otoyol üzerinde yaptığı uygulamada, Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı.

OSMANİYE'de polisin otoyol üzerinde yaptığı uygulamada, Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, Suriye sınırında Şanlıurfa üzerinden insan kaçakçılarına kişi başı 1000 dolar vererek ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ile düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan Suriye uyruklu M.E.'nin (35) kullandığı minibüs içerisinde Suriye uyruklu 20 kişinin olduğu, yapılan kimlik kontrolünde ise 7'sinin resmi makamlarca verilen kimlik belgesi olmadığı, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları anlaşıldı.Daha önce 2 farklı ilde göçmen kaçakçılığı suçundan ve Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı olan araç şoförü hakkında adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan sürücü M.E., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere idari işlemleri için Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Haydar Akar Özlem Zengin Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Özge Özder Hande Erçel Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Ali Koç Can Bartu Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmaniye'de Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 14:36:40. #1.14#
title