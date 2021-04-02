Osmaniye'de Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı

OSMANİYE'de polisin otoyol üzerinde yaptığı uygulamada, Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı.

OSMANİYE'de polisin otoyol üzerinde yaptığı uygulamada, Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, Suriye sınırında Şanlıurfa üzerinden insan kaçakçılarına kişi başı 1000 dolar vererek ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ile düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan Suriye uyruklu M.E.'nin (35) kullandığı minibüs içerisinde Suriye uyruklu 20 kişinin olduğu, yapılan kimlik kontrolünde ise 7'sinin resmi makamlarca verilen kimlik belgesi olmadığı, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları anlaşıldı.Daha önce 2 farklı ilde göçmen kaçakçılığı suçundan ve Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı olan araç şoförü hakkında adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan sürücü M.E., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere idari işlemleri için Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL