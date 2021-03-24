Osmaniye'de Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı
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Osmaniye'de Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı

24.03.2021 15:02 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:07
Osmaniye'de Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı

OSMANİYE'de polisin otoyol üzerinde yaptığı uygulamada, Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı.

OSMANİYE'de polisin otoyol üzerinde yaptığı uygulamada,  Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, Suriye sınırında Kilis ve Şanlıurfa üzerinden kaçakçılara kişi başı bin 500 dolar vererek ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Uygulama noktasında, Suriye uyruklu H.E. yönetimindeki 26 MA 1071 plakalı minibüs şüphe üzerine durduruldu. Minibüsteki 22 Suriye uyruklu göçmenin yapılan kimlik kontrolünde 7'sinin resmi makamlarca verilen kimlik belgesi olmadığı, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları saptandı. Gözaltına alınan minibüs şoförü H.E. hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapıldı. Düzensiz göçmenlerin, Suriye sınırından Kilis ve Şanlıurfa üzerinden kaçakçılara kişi başı bin 500 dolar vererek Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlendi. 7 göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

Osmaniye'de Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı
Osmaniye'de Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı
Osmaniye'de Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı
Osmaniye'de Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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