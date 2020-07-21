Osmaniye'de şüpheli ölüm
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, küçükbaş hayvanlarını otlatmak için araziye çıkan 65 yaşındaki kişi ölü bulundu.
21.07.2020 15:11 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:03
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, küçükbaş hayvanlarını otlatmak için araziye çıkan 65 yaşındaki kişi ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, İlbistanlı Mahallesi'nde yaşayan Kemal Sarıyıldırım'dan haber alamayan yakınları hayvanlarını otlattığı arazide araştırma yaptı.
Sarıyıldırım'ın cansız bedenini bulan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin ilk incelemesinin ardından Sarıyıldırım'ın cesedi, otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA