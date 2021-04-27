Osmaniye'de sulama kanalına düşüp kaybolan iki çocuğun cesedi bulundu
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Osmaniye'de sulama kanalına düşüp kaybolan iki çocuğun cesedi bulundu

Osmaniye'de sulama kanalına düşüp kaybolan iki çocuğun cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de dün sulama kanalına düşerek kaybolan 2 çocuğun cansız bedenleri bulundu.

Osmaniye'de dün sulama kanalına düşerek kaybolan 2 çocuğun cansız bedenleri bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan tarım işçisi olarak Osmaniye'ye gelen ailelerin kaldığı merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde yaşları 9 ile 15 arasında olan 4 çocuktan biri elini yüzünü yıkamak isterken sulama kanalına düştü. Bunun üzerine kanal kenarındaki diğer çocuklar, düşen çocuğu kurtarmak için kanala atladı. Suda çırpınan çocukları fark eden bir köylü, Sadık Karataş (10) ve Şükran Karataş'ı (9) sudan çıkarmayı başardı. Narin Büyükçay (15) ve Remziye Büyükçay (9) ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kanaldan boğulmak üzereyken çıkarılan Sadık Karataş (10) ve Şükran Karataş (9), ambulansla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan çocuklardan Sadık Karataş (10) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sulama kanalında kaybolan iki çocuğu bulmak için Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarmadan (JAK) dalgıçlar kanal içerisinde 10 kilometre boyunca arama yaptılar. Kayıp iki kız çocuğunun izine rastlanmazken, havanın kararması ile arama kurtarma çalışmalarına ara verilmişti. Gece saatlerinde ise Narin Büyükçay (15) ve Remziye Büyükçay'ın (9) cansız bedenleri kanala düştükleri yerden 200 metre uzaklıkta bulundu. Cenazeler Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - OSMANİYE

Osmaniye'de sulama kanalına düşüp kaybolan iki çocuğun cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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