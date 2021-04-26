Osmaniye'de sulama kanalına düşen 1 çocuk öldü, 2 kardeş kayıp (2)
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Osmaniye'de sulama kanalına düşen 1 çocuk öldü, 2 kardeş kayıp (2)

Osmaniye'de sulama kanalına düşen 1 çocuk öldü, 2 kardeş kayıp (2)
Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel

KARDEŞLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİOsmaniye'de sulama kanalında akıntıya kapılıp bir sürü sürüklendikten sonra çevredekiler tarafından sudan çıkarılan kardeşlerden Sade Karataş (10), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KARDEŞLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Osmaniye'de sulama kanalında akıntıya kapılıp bir sürü sürüklendikten sonra çevredekiler tarafından sudan çıkarılan kardeşlerden Sade Karataş (10), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kardeşi Şükran Karataş'ın (9) ise tedavisinin devam etitği öğrenildi.

KAYIP 2 KARDEŞ İÇİN ARAMALARA ARA VERİLDİ

Sulama kanalında kaybolan kardeşler Narin (15) ve Remziye Büyükçay'ın (9) bulunması için başlatılan çalışmaya ise havanın kararması nedeniyle ara verildi. Günün ilk ışıklarıyla arama çalışmalarına devam edileceği bildirildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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