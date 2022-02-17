Osmaniye'de su tankeri çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
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Osmaniye'de su tankeri çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA, Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'de su tankeri çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde su tankeri çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde su tankeri çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, bir evin önündeki su tankerinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu, su tankeri kent merkezindeki bir evin önünde bulundu.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı, su tankeri sahibine teslim edildi.

AA / Menderes Özat - Güncel

Jandarma, Osmaniye, su, Güncel, Haberler

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