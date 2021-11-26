Osmaniye'de su motoru çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde su motoru çaldığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bir tarladaki 10 bin lira değerindeki su motorunu çalanları yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlılar eşkalini belirleyen güvenlik güçleri, O. E. ve O. Ç'yi saklandığı adreste çalıntı su motoruyla yakaladı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı su motoru sahibine teslim edildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

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