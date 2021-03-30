Osmaniye'de su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
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Osmaniye'de su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel
Osmaniye'de su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

OSMANİYE'de su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

OSMANİYE'de su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Adnan Menderes Mahallesi 19532 Sokak üzerindeki müstakil evin bahçesinde kullanılmayan su kuyusundan gelen kedi sesi üzerine çevredekiler, kuyuda beyaz bir kedinin olduğunu fark etti. Vatandaşlar, kediyi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya halat yardımıyla indi. Kediyi bulunduğu yerden alan itfaiye eri, yine halat yardımıyla yukarıya çıkartıldı. Yere bırakılan kedi, evin bahçe duvarından atlayıp, koşarak gözlerden kayboldu.

 


Osmaniye'de su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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