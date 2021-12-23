Osmaniye'de sokak ve yaban hayvanları için mama ve yem bırakıldı - Haberler
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Osmaniye'de sokak ve yaban hayvanları için mama ve yem bırakıldı

Osmaniye'de sokak ve yaban hayvanları için mama ve yem bırakıldı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için Zorkun ve Olukbaşı yaylalarına mama ve yem bırakıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için Zorkun ve Olukbaşı yaylalarına mama ve yem bırakıldı.

Osmaniye Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Osmaniye Belediyesi ve Doğa Yaban Hayatı Koruma Derneği üyeleri, kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için merkezi yerlere mama, yaban hayvanları için ise ormanlık alanlara yem bıraktı.

Milli parklar ve belediye ekipleriyle hayvansever gönüllülerin belli aralıklarla bölgede yemleme çalışması yapmaya devam edeceği bildirildi.

Osmaniye'de sokak ve yaban hayvanları için mama ve yem bırakıldı

Osmaniye'de sokak ve yaban hayvanları için mama ve yem bırakıldı

Osmaniye'de sokak ve yaban hayvanları için mama ve yem bırakıldı

Osmaniye'de sokak ve yaban hayvanları için mama ve yem bırakıldı

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AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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