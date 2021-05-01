Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 158 kişiye 465 bin 254 lira ceza kesildi
Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 158 kişiye 465 bin 254 lira ceza kesildi.
Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 158 kişiye 465 bin 254 lira ceza kesildi.
Polis ekiplerince "tam kapanma" uygulamasının ilk günü 258 iş yeri, 68 araç ve 1004 kişi kontrol edildi.
Kontrollerde 158 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 465 bin 254 lira ceza verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner