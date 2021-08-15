Osmaniye'de şok uygulamalarda 5 tabanca ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de şok uygulamalarda 5 tabanca ele geçirildi

Osmaniye'de şok uygulamalarda 5 tabanca ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de asayiş ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda 5 tabanca ele geçirildi.

Osmaniye'de asayiş ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda 5 tabanca ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli ekipleri şehrin dört bir tarafında vatandaşın huzur ve güvenliği için uygulamalarına devam ediyor. Yapılan şok uygulamalarda 5 farklı şahıstan 5 adet tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen silahlarla birlikte 5 kişide gözaltına alındı.

Ayrıca uygulamalarda araması olan 8 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 2'si tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sokak ortasında eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı! O anlar kamerada
Sokak ortasında eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı! O anlar kamerada
Arife öğretmene kıyan katil zanlısı cezaevinde felç geçirdi
Arife öğretmene kıyan katil zanlısı cezaevinde felç geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Hulusi Akar Mahmut Özer Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Mustafa Sandal Seren Serengil
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Burak Yılmaz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaniye'de şok uygulamalarda 5 tabanca ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 10:28:39. #1.14#

title