Osmaniye'de kumar operasyonu...Havalandırma boşluğunda yakalandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osmaniye'de kumar operasyonu...Havalandırma boşluğunda yakalandılar

13.03.2021 02:28 | Son Güncelleme: 13.03.2021 02:33

Osmaniye'de bir iş merkezine düzenlenen kumar operasyonunda havalandırma boşluğuna saklanan şahıslar polislerden kaçamadı.

Osmaniye'de bir iş merkezine düzenlenen kumar operasyonunda havalandırma boşluğuna saklanan şahıslar polislerden kaçamadı. Havalandırma boşluğundan çıkartılıp gözaltına alınan şahıslara sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlalden toplamda 82 bin 660 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir iş merkezinin 4. katında bulunan 13 numaralı iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Nöbetçi savcıdan alınan arama kararı ile operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında havalandırma boşluğuna saklanan kumarcıları fark eden polis ekipleri, asma kilidi piknik tüpüyle kırarak şahısları tek tek dışarı çıkardı. Bazı şahıslar ise terasa saklansa da ekiplerden kaçamadı. Suçüstü yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şahsa Kabahatler Kanunu, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlalden toplamda 82 bin 660 lira idari para cezası kesilirken adres sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Operasyon kapmasında delil niteliği taşıyan iskambil kağıtları ve okey taşlarına el konuldu. - OSMANİYE

Osmaniye'de kumar operasyonu...Havalandırma boşluğunda yakalandılar
Osmaniye'de kumar operasyonu...Havalandırma boşluğunda yakalandılar
Osmaniye'de kumar operasyonu...Havalandırma boşluğunda yakalandılar
Osmaniye'de kumar operasyonu...Havalandırma boşluğunda yakalandılar
Osmaniye'de kumar operasyonu...Havalandırma boşluğunda yakalandılar
Osmaniye'de kumar operasyonu...Havalandırma boşluğunda yakalandılar
Osmaniye'de kumar operasyonu...Havalandırma boşluğunda yakalandılar
Osmaniye'de kumar operasyonu...Havalandırma boşluğunda yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Rasim Öztekin Ferhan Şensoy
Spor Can Bartu Erol Bulut Mustafa Er Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de kumar operasyonu...Havalandırma boşluğunda yakalandılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 02:34:46. #1.15#
title