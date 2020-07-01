Osmaniye'de sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
Osmaniye'de, sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
01.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:18
Osmaniye'de, sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü Domuztepe mevkisindeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.
Bölgeye giden ekipler, mozaik bulunan alanda kazı yapan M.K.B. ve E.A'yı gözaltına aldı.
Şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA