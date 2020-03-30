Osmaniye'de sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
Osmaniye'de sit alanında kaçak kazı yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
30.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:44
Osmaniye'de sit alanında kaçak kazı yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kırmıtlı köyündeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı.
Çalışma başlatan ekipler, şüpheliler M.Ş.Ç, O.D. ve C.D'yi gözaltına aldı, kazı alanında jeneratör, 500 metre ara kablo ve 35 kazı malzemesi ele geçirdi.
Kaynak: AA