Osmaniye'de sınıfta sıkılan biber gazı nedeniyle 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Osmaniye'de sınıfta sıkılan biber gazı nedeniyle 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Osmaniye'de sınıfta sıkılan biber gazı nedeniyle 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı
AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir öğrenci tarafından sınıfa getirilen biber gazının yanlışlıkla sıkılması sonucu etkilenen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir öğrenci tarafından sınıfa getirilen biber gazının yanlışlıkla sıkılması sonucu etkilenen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Cengiz Topel Ortaokulunda eğitim gören bir öğrenci, sınıfa getirdiği biber gazını yanlışlıkla sıktı.

Gazdan etkilenen 6 öğrenci, okula sevk edilen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öğrenciler, ayakta tedavi görmelerinin ardından taburcu edildi.

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

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