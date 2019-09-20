Osmaniye'de silajlık mısır hasadı başladı

20.09.2019 17:00

Osmaniye'de, yem yapımında kullanılan silajlık mısır hasadı başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Çardak köyünde gerçekleştirilen hasada katıldı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Sağlam, kentin kaliteli yem ihtiyacının yüzde 79'unun silajlık mısır ve diğer yem bitkilerinden karşılandığını söyledi.

"Çayır Mera ve Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi" ve yem bitkilerine verilen desteklerin arttırılmasının çiftçiye önemli kazanımlar sağladığını dile getiren Sağlam, "Osmaniye'de 80 bin 386 büyükbaş ve 225 bin 770 küçükbaşın beslenmesinde 251 bin 781 ton kaba yem ihtiyacı var. Silajlık mısır ve diğer yem bitkilerinden elde edilen üretim ile hayvan beslenmesinde kullanılan kaliteli kaba yem ihtiyacının yüzde 79'u karşılanmaktadır." ifadesini kullandı.

Yem bitkilerinin ekiliş desteklemeleri hakkında da bilgi veren Sağlam, şunları kaydetti:

"2017'de 650 çiftçimize 18 bin 811 dekar alanda 1 milyon 420 bin 728 lira destek verilirken 2018'de 725 çiftçiye 20 bin 650 dekar alanda 1 milyon 857 bin 475 lira destek verildi. 2019 yılında yem bitkileri ekilişi özellikle silajlık mısır ve yonca ekilişlerinin artış göstermesi nedeniyle yem bitkisi ekilişinin bir önceki yıla göre yüzde 20 artış göstereceği tahmin edilmektedir."

Kaynak: AA