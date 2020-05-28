Osmaniye'de silahlı sopalı kavga: 4 yaralı
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Osmaniye'de silahlı sopalı kavga: 4 yaralı

Osmaniye'de iki aile arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'de silahlı sopalı kavga: 4 yaralı
28.05.2020 20:52 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:55

Osmaniye'de iki aile arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi yeni yapılan 112 binası arkasında bir tarlada meydana geldi. İdeaya göre, tarlalarında hayvan otlatıldığını gören A.G., C.G., M.G. hayvanları otlatan M.D., Ş.D., M.D. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile kavga eden iki aile bir birlerine saldırdı. Tüfek, tabanca ve sopanın kullanıldığı kavgada M.D., Ş.D., M.D. ve M.G sopa darbeleriyle yaralandı. Silahlardan çıkan mermiler tarlada bulunan araçlara isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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