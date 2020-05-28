Osmaniye'de silahlı sopalı kavga: 4 yaralı
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Osmaniye'de silahlı sopalı kavga: 4 yaralı

Osmaniye'de silahlı sopalı kavga: 4 yaralı İki aile arasında hayvan otlatma meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü 4 kişi yaralandı.

28.05.2020 20:48 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:52

Osmaniye'de silahlı sopalı kavga: 4 yaralı

OSMANİYE - İki aile arasında hayvan otlatma meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 civarlarında Adnan Menderes Mahallesi yeni yapılan 112 binası arkasında bir tarlada meydana geldi. İdeaya göre, tarlalarında hayvan otlatıldığını gören A.G., C.G., M.G. hayvanları otlatan M.D., Ş.D., M.D. ile tartıştılar. Tartışmanın büyümesi ile kavga eden iki aile bir birlerine saldırdı. Tüfek, tabanca ve sopanın kullanıldığı kavgada M.D., Ş.D., M.D. ve M.G sopa darbeleriyle yaralandı. Silahlardan çıkan mermiler tarlada bulunan araçlara isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Osmaniye'de silahlı sopalı kavga: 4 yaralı

Kaynak: İHA

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