Osmaniye'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Haberler » Güncel » Osmaniye'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haber

Osmaniye'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

01.01.2020 21:50 | Son Güncelleme: 01.01.2020 22:08
Osmaniye'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

'nin ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Cemalpaşa Mahallesi'nde F.Y. ve B.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine B.D. üzerinde bulunan tabanca ile F.Y'ye ateş etti.

Yaralanan F.Y, kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Adana Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaçan B.D. polis ekiplerince yakalandı.

B.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler