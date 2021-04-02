Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı
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Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde arsa meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde arsa meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arsa meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan akraba F.A. isimli şahıs G.K. isimli şahsın yanına konuşmak için gitti. İki şahsı arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Belindeki silahı çıkaran G.K., F.A.'ya ateş etmek isterken çıkan arbedede G.K. isimli şahıs başından vuruldu. Başından yaralanan G.K. olay yerine gelen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan G.K. isimli şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından F.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı
Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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