Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı

Osmaniye'de bir kişi tartıştığı kişi tarafından silahla ağır yaralandı.

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı
03.07.2020 02:05 | Son Güncelleme: 03.07.2020 03:04

Osmaniye'de bir kişi tartıştığı kişi tarafından silahla ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emre Y. (20) husumetli olduğu H.D (32) ile karşılaştığı Kurtuluş Mahallesi Ali Tarhan Sokak'ta tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından H.D.üzerinde bulunan silahla Emre Y'ye ateş açtı.

Ağır yaralanan Emre Y, olay yerine çağrılan ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan H.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi Haber
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı Haber
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti Haber
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı Haber
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar Haber
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
'Kız kaçırma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
"Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
Fatih Terim, Nagatomo'ya veda etti: Yolun açık olsun evlat
Fatih Terim, Nagatomo'ya veda etti: Yolun açık olsun evlat
Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı
Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı
20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı
20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü
Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi
Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi
Hırsızlık yaparken yakalanan kadın 'Korona testim pozitif bilginiz olsun' diyerek kurtulmaya çalıştı
Hırsızlık yaparken yakalanan kadın "Korona testim pozitif bilginiz olsun" diyerek kurtulmaya çalıştı
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
ABD'de ırkçılıkla suçlanan Kristof Kolomb'un heykeli kaldırıldı
ABD'de ırkçılıkla suçlanan Kristof Kolomb'un heykeli kaldırıldı
Riyad Mahrez'le fotoğraf çektiren İngiliz taraftar işinden kovuldu
Riyad Mahrez'le fotoğraf çektiren İngiliz taraftar işinden kovuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Mustafa Varank Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Seda Sayan Gonca Vuslateri Zehra Çilingiroğlu
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Zeljko Obradovic
Daha Fazla Karar Rusya Şiddet Temmuz
Şu an buradasınız: Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 03:04:05. #1.14#
title