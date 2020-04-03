Osmaniye'de şiddetli yağış sele dönüştü
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Osmaniye, Sabah

Osmaniye'de şiddetli yağış sele dönüştü

Osmaniye'de şiddetli yağış sele dönüştü Osmaniye'de sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız şekilde 3 saat yağan yağmur, su baskınlarına yol açtı.

03.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:07
Osmaniye'de şiddetli yağış sele dönüştü

Osmaniye'de şiddetli yağış sele dönüştü

OSMANİYE - Osmaniye'de sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız şekilde 3 saat yağan yağmur, su baskınlarına yol açtı.

Osmaniye şehir merkezinde bu sabah başlayan ve aralıksız 3 saat boyunca yağan kuvvetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar sebebiyle bazı dereler taştı, cadde ve sokaklar yağmur suyu ile doldu. Merkez Fakıuşağı mahallesinde sel sularından dolayı yol üzerinde yer yer yarım metreyi bulan su yüzünden araçlar yolda kaldı. Osmaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş makineleri selin yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.

Osmaniye'de şiddetli yağış sele dönüştü

Kaynak: İHA

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Osmaniye'de şiddetli yağış sele dönüştü
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