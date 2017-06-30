Osmaniye'de Sıcak Hava

Osmaniye'de 40 dereceyi aşan sıcaklık vatandaşları bunalttı.



Öğlen saatlerinden itibaren etkisi artan sıcaklık nedeniyle kent merkezi boşalırken vatandaşlar su kaynaklarının kenarında ve gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.



Vatandaşların güneşten korunmak için şemsiye taşıdığı, mecbur kalmadıkça da dışarıya çıkmamaya çalıştıkları görüldü.



Kara Çay üzerine yapılan suni gölet ve şelaleye akın edenler ise suya girerek serinlemeye çalıştı.



Sıcak havadan en çok etkilenenler ise çiftçiler oldu. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde tarlada çalışmak zorunda kalan işçiler, bunaltıcı sıcak nedeniyle zor anlar yaşadı.



Üreticiler, ektikleri mısır ve yer fıstığının sıcaklıktan etkilenmemesi için de sürekli tarlalarında sulama yaptı.