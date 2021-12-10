Osmaniye'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Osmaniye'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi

Osmaniye'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

E.Ç. idaresindeki 27 BDE 67 plakalı otomobilin motor kısmında, Osmaniye-Gaziantep karayolu Çağşak köyü yakınlarında duman çıkmaya başladı.

Ön kaputtan dumanlar yükseldiğini gören sürücü aracı durdurarak içinde bulunanları tahliye etti.

Aracı saran alevler olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu otomobil kullanılmaz hale geldi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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