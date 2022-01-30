Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan tır yandı
AA, Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan tır yanarak kullanılamaz hale geldi.
TARSUS, MERSİN (AA) - Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan tır yanarak kullanılamaz hale geldi.
Muhammet S. idaresindeki 47 ABF 908 plakalı tırın motor kısmı, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeyken alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Tır, kullanılamaz hale geldi.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel