Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan tır yandı - Haberler
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Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan tır yandı

AA, Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan tır yandı

Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Muhammet S. idaresindeki 47 ABF 908 plakalı tırın motor kısmı, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeyken alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Tır, kullanılamaz hale geldi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Gaziantep, Osmaniye, Tarsus, Güncel, Haber

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