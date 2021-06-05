Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.

İrfanlı Mahallesi'nde V.D'nin kullandığı 80 ABK 159 plakalı otomobilin motor kısmı bilinmeyen nedenle alev aldı.

Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Motor kısmında hasar oluşan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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