Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.
İrfanlı Mahallesi'nde V.D'nin kullandığı 80 ABK 159 plakalı otomobilin motor kısmı bilinmeyen nedenle alev aldı.
Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Motor kısmında hasar oluşan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek