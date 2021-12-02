Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı - Haberler
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Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi.

Faysal Şakar idaresindeki 07 AIM 803 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünün motor bölümünde, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Toprakkale gişeleri yakınında yangın çıktı.

Çıkan dumanı fark eden şoför, aracı yol kenarına park ederek otobüsteki yolcuları tahliye etti.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesi yangın söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri

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