Osmaniye'de seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı
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Osmaniye'de seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı

Osmaniye'de seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı
Anadolu Ajansı / Mahmut Adanır - Haberler | Güncel

Osmaniye'de seyir halindeki tırın alev alan lastikleri itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye'de seyir halindeki tırın alev alan lastikleri itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki 80 ABD 579 plakalı tırın lastikleri Bahçe ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda alev aldı.

Bunun üzerine sürücü aracı park ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Adanır

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