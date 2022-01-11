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Seyir halindeki tır yandı

AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Mehmet Özdemir idaresindeki 80 AK 344 plakalı tır, Kadirli-Andırın kara yolunda seyir halindeyken kupa kısmından alev aldı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin yardımıyla yangına müdahale etmeye çalışan Özdemir, alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve jandarma ekiplerine durumu bildirdi.

Bölgeye gelen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki tır yandı

Seyir halindeki tır yandı

Seyir halindeki tır yandı

Yakınlarının haber alamadığı genç, eve giren itfaiye ekipleri tarafından uyurken bulundu

Yakınlarının haber alamadığı genç, eve giren itfaiye ekipleri tarafından uyurken bulundu

 Benzin istasyonunda yakıt alan araç bir anda alev aldı

Benzin istasyonunda yakıt alan araç bir anda alev aldı

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

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