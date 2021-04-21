Sentetik uyuşturucu ele geçirilen minibüsteki 2 zanlı tutuklandı
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Sentetik uyuşturucu ele geçirilen minibüsteki 2 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaniye'de bir minibüste sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de bir minibüste sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu bir minibüsü aradı.

Araçta 316 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren polis, minibüsteki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sentetik uyuşturucu ele geçirilen minibüsteki 2 zanlı tutuklandı
Sentetik uyuşturucu ele geçirilen minibüsteki 2 zanlı tutuklandı
Sentetik uyuşturucu ele geçirilen minibüsteki 2 zanlı tutuklandı
Sentetik uyuşturucu ele geçirilen minibüsteki 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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