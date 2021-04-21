Sentetik uyuşturucu ele geçirilen minibüsteki 2 zanlı tutuklandı
Osmaniye'de bir minibüste sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'de bir minibüste sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu bir minibüsü aradı.
Araçta 316 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren polis, minibüsteki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı