Osmaniye'de şehitlik ziyareti Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Osmaniye İl Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Osmaniye İl Garnizon Şehitliğini ziyaret etti. Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, şehitler için dua etti. Okunan duanın ardından Vali Coşkun ve beraberindekiler şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti, karanfil bıraktı. Ziyarete, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Belediye Başkanı Kadir Kara, askeri ve mülki erkan ile dernek üyeleri katıldı. Kaynak: AA