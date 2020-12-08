Osmaniye'de şehirlerarası yolcu otobüslerine düzensiz göçmen denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Osmaniye'de şehirlerarası yolcu otobüslerine düzensiz göçmen denetimi

08.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:06
Osmaniye'de şehirlerarası yolcu otobüslerine düzensiz göçmen denetimi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehirlerarası yolcu otobüslerinde düzensiz göçmen denetimi yapıldı, otobüs şoförleri bilgilendirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehirlerarası yolcu otobüslerinde düzensiz göçmen denetimi yapıldı, otobüs şoförleri bilgilendirildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Osmaniye yakınlarında bulunan uygulama noktasında Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu ve Güneydoğu illerinden batıya yolcu taşıyan yolcu otobüslerinde durdurarak denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde araçlarda düzensiz göçmen bulunup bulunmadığı kontrol edilirken, şoför ve muavinlere düzensiz göçmen taşıma konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

İlgili Haberler

Mersin'de yolcu otobüslerine kış denetimi
Mersin'de yolcu otobüslerine kış denetimi
SULTANBEYLİ'DE JANDARMADAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA DENETİM
SULTANBEYLİ'DE JANDARMADAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA DENETİM
İzmir'de Yunan unsurları tarafından geri itilen 69 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'de Yunan unsurları tarafından geri itilen 69 düzensiz göçmen kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Pınar Altuğ İrem Derici Perihan Savaş
Spor Sinan Gümüş Burak Yılmaz Samet Aybaba Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Silah Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de şehirlerarası yolcu otobüslerine düzensiz göçmen denetimi - Osmaniye
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 17:08:53. #1.15#
title