Osmaniye'de şehirlerarası yolcu otobüslerine düzensiz göçmen denetimi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehirlerarası yolcu otobüslerinde düzensiz göçmen denetimi yapıldı, otobüs şoförleri bilgilendirildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Osmaniye yakınlarında bulunan uygulama noktasında Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu ve Güneydoğu illerinden batıya yolcu taşıyan yolcu otobüslerinde durdurarak denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde araçlarda düzensiz göçmen bulunup bulunmadığı kontrol edilirken, şoför ve muavinlere düzensiz göçmen taşıma konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner